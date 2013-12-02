Азаров призвал ЕС подключиться к переговорам с Украиной и РФ

Премьер-министр Украины Николай Азаров призывает Европейский Союз присоединиться к переговорам, которые проводят Украина и Россия по разрешению торговых проблем, которые возникли из-за подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации и могут возникнуть после его подписания, а также компенсировать экономические потери, которые Украина может понести в результате осложнения торгово-экономических отношений с Россией после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров заявил в ходе встречи с послами европейских стран и США, которая проходит сегодня в Киеве.

Он отметил, что Россия согласилась проводить такие переговоры за несколько дней до запланированной даты подписания Соглашения об ассоциации. По этой причине Украине пришлось отказаться от подписания документа 29 ноября. Вместе с тем. Азаров выразил надежду, что ЕС пересмотрит свою позицию и включится в трехсторонние переговоры для разрешения проблемных вопросов.

“Мы именно из-за Соглашения об ассоциации получили проблемы с нашими российскими партнерами. Это же правда. Вы можете сказать: но мы то тут при чем. Но вы же нам не посторонние партнеры, мы же с вами хотим строить отношения стратегического партнерства на долговременной основе. Значит, наши проблемы должны восприниматься и как ваши проблемы. Я хотел бы сказать одно, что все можно урегулировать, было бы желание. У нас такое желание есть (проводить трехсторонние переговоры - УНИАН). Главное, чтобы и у вас было желание понимать наши проблемы и участвовать в их решении», - сказал Азаров.

Он выразил уверенность в том, что переговоры в трехстороннем формате смогут принести положительный результат.

«Это была бы очень продуктивная встреча. Мы могли бы сразу снять все те противоречия, которые возникают, и найти компромиссное решение», - сказал Азаров.