Янукович: Зачем было Киевсовет захватывать, прикрываясь детьми

Власть и оппозиция должны объединиться для выяснения всех обстоятельств событий последних дней, связанных с проведением массовых акций.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью журналистам украинских телеканалов, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Безусловно, всех, кто делал провокации…, их нужно всех выявить, кто это был. И здесь уже дело и власти, и оппозиции - объединиться для того, чтобы найти правильное решение», - сказал Президент.

Глава государства также выразил возмущение в связи с захватом административных зданий в столице.

«Зачем это было делать - Киевскую администрацию захватывать, прикрываться детьми», - заявил Янукович.

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«Мне это очень не нравится. Я против этого - чтобы мы использовали детей, использовали такие способы», - добавил он.

Сообщается, что Янукович дал интервью тележурналистам Лидии Таран («Студия 1+1»), Елене Фроляк (телеканал ICTV), Анастасии Даугуле (телеканал «Интер») и Евгению Михину (телеканал «Украина»).

Напомним, после отказа правительства Николая Азарова от евроассоциации 21 ноября по всей Украине начались массовые акции протеста граждан. После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве акции протеста по всей стране возобновились и усилились. В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полмиллиона человек.

Акции протеста продолжаются.