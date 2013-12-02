В ПР подозревают, что разгон Евромайдана спровоцировала оппозиция

«В пятницу ситуация разворачивалась следующим образом: на Майдане было все спокойно, а оппозиция в эфире всех телеканалов уже кричала об избиении майданщиков. В частности, одно из подтверждений тому - пятничный эфир программы Савика Шустера «Свобода слова» на телеканале «Интер», - отметила Елена Бондаренко, сообщает пресс-служба Партии Регионов.

«Тогда около полуночи депутат от партии «УДАР» Ирина Геращенко в истеричной манере начала кричать о том, что на Майдане «убивают наших детей». После этого заявления она тут же покинула студию. Ведущий попросил сделать прямое включение в студию их корреспондента Георгия Тихого, который присутствовал в то время на Майдане. Он опроверг информацию о насилии, отметив, что на Майдане все тихо и спокойно, разве что есть некая словесная перепалка рядом с машиной Арсения Яценюка, который как раз приехал на Майдан. Кстати, Арсений Яценюк с эфира уехал чуть раньше», - добавила она.

«Так вот, этот инцидент дает серьезное основание подозревать, что главными подстрекателями событий на Майдане была оппозиция и их свита - их пиарщики, их разработчики всех этих инсинуаций. Иначе как объяснить то, что в то время, когда ничто не предвещало эскалации конфликта, а о нем уже вовсю кричали наши оппоненты? Возникает вопрос, как такое может быть?» - поинтересовалась парламентарий.

По ее словам, лидеры оппозиции приехали на Майдан, когда все было спокойно, и уехали ровно тогда, когда началась потасовка между «Беркутом» и майданщиками.

«Это дает нам основание обратиться к правоохранительным органам с требованием серьезно изучить, какую именно роль выполняли лидеры оппозиции в этой ситуации, и какие у них были основания кричать о событиях, которых еще не было, и, вполне возможно, они и не случились бы, если бы не заявления оппозиционеров. Почему, возможно зная о провокациях, оппозиционеры не сообщили о них правоохранительным органам, которые смогли бы предотвратить столкновения?» - резюмировала политик.