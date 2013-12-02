Левочкин пребывает на работе и выполняет свои обязанности - Ефремов

Как передает корреспондент УНИАН, так лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов ответил на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация об отставке Лёвочкина.

На брифинге Ефремов подчеркнул, что Лёвочкин «сегодня находится на работе и выполняет свои обязанности».

Ефремов также добавил, что в эти дни многие заявления, которые публиковались в СМИ, не подтверждаются. Он обратился к журналистам, чтобы они проверяли информацию, которая к ним приходит.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава Администрации Президента Украины Лёвочкин подал в отставку. Эту информацию УНИАН подтвердили в АП. В то же время, по данным источника, Президент Украины Виктор Янукович пока не принял отставку Лёвочкина.

Как сообщили некоторые СМИ, решение могло быть вызвано несогласием с действиями милиции относительно жестокого разгона Евромайдана в центре Киева.