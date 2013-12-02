СМИ: Сегодня половина облсоветов Украины соберется на внеочередные сессии
07:18, 02 декабря 2013Политика
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В понедельник в половине областей Украины пройдут внеочередные сессии областных советов
12 облсоветов и ВР Крыма соберутся на внеочередные сессии
Срочный вопрос, который, судя по опубликованным «повесткам дня», они собираются обсудить, почти у всех советов звучит одинаково — «об общественно-политической ситуации в Украине», сообщает Медиапорт.
2 декабря днём такие сессии проведут облсоветы Харькова, Луганска, Донецка, Одессы, Винницы, Черкасс, Полтавы, Киева, Николаева, Днепропетровска и Кировограда. Кроме того, в Симферополе будет «вне очереди» заседать Верховная Рада Крыма.
Тернопольский областной совет в понедельник проведёт выездное заседание в Киеве на Михайловской площади.
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