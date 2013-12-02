СМИ: Сегодня половина облсоветов Украины соберется на внеочередные сессии

Срочный вопрос, который, судя по опубликованным «повесткам дня», они собираются обсудить, почти у всех советов звучит одинаково — «об общественно-политической ситуации в Украине», сообщает Медиапорт.

2 декабря днём такие сессии проведут облсоветы Харькова, Луганска, Донецка, Одессы, Винницы, Черкасс, Полтавы, Киева, Николаева, Днепропетровска и Кировограда. Кроме того, в Симферополе будет «вне очереди» заседать Верховная Рада Крыма.

Тернопольский областной совет в понедельник проведёт выездное заседание в Киеве на Михайловской площади.