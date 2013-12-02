Российский телеканал о Евромайдане: митингующие бьют милицию (видео)

Об этом свидетельствует сюжет о ситуации в Киеве, который вышел в эфир программы "Время", пишет Украинская правда.

"Беспорядки в центре Киева. Желающие стать европейцами избивают милиционеров, захватывают госучреждения и объявляют всеобщую забастовку. Еврокомиссары з трибун Майдана призывают к непоновению власти, отказавшейся подписать Соглашение с Евросоюзом", - отмечают тележурналисты канала.

"Власти убеждают собравшихся вести себя в рамках закона, но желающие срочно стать европейцами услышать эти призывы не готовы, как и объяснение, почему Киев не подписал кабальный для Украины договор с Европой", - говорится в сюжете.

"Подобное здесь было и накануне, когда в ночь на субботу в ответ на просьбу милиции разойтись в бойцов спецподразделения полетели камни, бутылки и горящие поленья. В ответ на это бойцы применили силу. В итоге несколько десятков пострадавших, а затем громкие заявления оппозиции с призывами о досрочных выборах президента и парламента", - отмечается в сюжете.

Кроме того в сюжете дается нелестная оценка действиям европейских чиновников, которые поддержали митингующих, назвав это "грубым вмешательством во внутренние дела соседней страны".