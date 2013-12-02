В оппозиции говорят, что находятся в КГГА и Дома профсоюзов на законных основаниях

"Штаб национального сопротивления на легитимных основаниях находится в Доме профсоюзов. Есть соответствующие договоры аренды этих помещений", - говорится в заявлении пресс-службы "Батькивщины".

"Также сообщаем, что в этих помещениях народные депутаты Павел Петренко, Валерий Карпунцов и Олег Махницкий проводят круглосуточный прием граждан, о чем было официально сообщено КГГА и МВД", - подчеркнули в "Батькивщине".

В оппозиции отметили, что депутаты в своем депутатском обращении в адрес Захарченко и руководства КГГА отмечают, что начиная с 1 декабря 2013 они бессрочно будут проводить встречи с избирателями по адресам: ул. Крещатик, Майдан Независимости, ул . Грушевского (возле Верховной Рады и Кабинета министров), ул. Михайловская, ул . Богомольца, Михайловская и Европейская площади, помещения КГГА и в Доме профсоюзов", - говорится в обращении.

"Хотим предупредить власть, что любые силовые действия против людей, которые вполне законно находятся в этих помещениях, являются незаконными, провокационными и антиконституционными", - говорится в заявлении.