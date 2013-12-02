Полтавская организация Партии регионов осудила насилие на Майдане

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сказано в обращении совета Полтавской горорганизации партии и депутатов фракций в Полтавском городском, Октябрьском, Киевском и Ленинском районных советах.

Согласно обращения, текст которого передан в УНИАН, регионалы Полтавы считают, что cобытия, которые произошли в Киеве, не могут оставить равнодушным ни одного человека как в Украине, так и за ее пределами.

«Свою оценку противоправным действиям лиц, которые без видимой на то причины, прибегли к насилию, дал Президент Украины и председатель Партии регионов. Полтавская городская организация Партии регионов решительно осуждает насилие в любой форме. Мы полностью разделяем европейские демократии. Считаем, что свобода собраний, свобода слова и свобода свободно отстаивать свое мнение - это фундаментальные права человека, которые должны быть соблюдены при любых условиях»,- сказано в обращении.

Также полтавские регионалы призывают представителей власти, особенно силовых структур, воздерживаться от действий, которые могут принести вред гражданам .

«Также мы призываем полтавчан , которые на улицах и площадях отстаивают свою гражданскую позицию, сохранять законность и порядок. Строим Европу в своей стране! Строим Европу в каждом из нас!», - подчеркнули авторы обращения.