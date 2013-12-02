Пресс-служба КГГА заявила о временном прекращении работы из-за митингующих

Об этом говорится в заявлении КГГА, размещенном на официальном сайте учреждения.

«Несмотря на обещания штурмовиков админздания КГГА не проникать в рабочие кабинеты госслужащих, протестующие выломали дверь в кабинет управления информационного обеспечения и доступа к публичной информации пресс -службы КГГА). Из кабинета изъяты мебель, компьютеры и оргтехника. Документы и личные вещи работников пресс -службы разбросаны на полу», - отмечается в заявлении.

Ее авторы отмечают, что такие действия людей блокируют работу пресс -службы в составе управления, а также отдела доступа к публичной информации.

«Все запросы от средств массовой информации и запросы на публичную информацию, которые были присланы на официальные электронные адреса acred@kma.gov.ua, zapyt@kma.gov.ua после завершения рабочего дня в пятницу, 29 ноября, не будут получены и зарегистрированы в обновление техники и доступа к почтовому серверу. Телефоны управления также временно не работают. Мы постараемся и в дальнейшем информировать представителей СМИ о работе КГГА и ее структурных подразделений с помощью рассылки пресс - релизов и новостей на официальном веб - портале kievcity.gov.ua. Также продолжает работать почта uizdpi@kievcity.gov.ua”, - отмечается в документе.

При этом в пресс - службе подчеркивают, что по любым вопросам журналисты могут обратиться по телефону 067-242-37-22.