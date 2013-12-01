Столкновения с "Беркутом" под Администрацией Президента (фотогалерея)
18:11, 01 декабря 2013Политика
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Столкновение между сотрудниками милиции и участниками протеста возле Администрации Президента Украины в Киеве, в воскресенье, 1 декабря 2013
В этот день в Киеве около пятисот молодых людей спортивного телосложения прорвали кордоны милиции и имитировали захват Администрации Президента.
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В результате столкновений в АП пострадали около 100 милиционеров - МВД
Фото Владислава Мусиенко / УНИАН
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