Столкновения с "Беркутом" под Администрацией Президента (фотогалерея)

18:11, 01 декабря 2013
Политика
9559 0

Столкновение между сотрудниками милиции и участниками протеста возле Администрации Президента Украины в Киеве, в воскресенье, 1 декабря 2013

В этот день в Киеве около пятисот молодых людей спортивного телосложения прорвали кордоны милиции и имитировали захват Администрации Президента.

Читайте по теме :

Неизвестные на бульдозере штурмуют Администрацию Президента

Митингующие под АП разделились на лагеря "мирных" и "агрессивных "

Спецназ начал массово применять шумовые гранаты и слезоточивый газ на подходах к АП

"Беркут" разогнал "титушок " из-под Администрации Президента

Врачи вытаскивают пострадавших из эпицентра событий возле АП

В результате столкновений в АП пострадали около 100 милиционеров - МВД

Фото Владислава Мусиенко / УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter