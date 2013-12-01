Столкновения с "Беркутом" под Администрацией Президента (фотогалерея)

Столкновение между сотрудниками милиции и участниками протеста возле Администрации Президента Украины в Киеве, в воскресенье, 1 декабря 2013

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