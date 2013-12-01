Врачи вытаскивают пострадавших из эпицентра событий возле АП
16:38, 01 декабря 2013Политика
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Врачи скорой помощи вытаскивают пострадавших из эпицентра событий возле Администрации Президента Украины.
Фото : Review News, Твиттер
Как передает корреспондент УНИАН, у одного из пострадавших - травмы ног.
Вместе с тем, возле АП постоянно пускают газ.
В то же время, активисты акции протеста возле Администрации Президента Украины организовали пункты оказания первой медицинской помощи для пострадавших в результате столкновений. Врачи и медперсонал надели одежду с эмблемой красного креста и снабжают митингующих индивидуальными средствами защиты. В пунктах есть питьевая вода и бинты.
Корреспондент УНИАН также сообщили, что одному из журналистов, освещающих события возле АП, стало плохо. Его на карете скорой помощи отправили в больницу для оказания дальнейшей медпомощи.
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