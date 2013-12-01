Врачи вытаскивают пострадавших из эпицентра событий возле АП

Как передает корреспондент УНИАН, у одного из пострадавших - травмы ног.

Вместе с тем, возле АП постоянно пускают газ.

В то же время, активисты акции протеста возле Администрации Президента Украины организовали пункты оказания первой медицинской помощи для пострадавших в результате столкновений. Врачи и медперсонал надели одежду с эмблемой красного креста и снабжают митингующих индивидуальными средствами защиты. В пунктах есть питьевая вода и бинты.

Корреспондент УНИАН также сообщили, что одному из журналистов, освещающих события возле АП, стало плохо. Его на карете скорой помощи отправили в больницу для оказания дальнейшей медпомощи.