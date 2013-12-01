В результате столкновений под АП пострадали около 100 милиционеров - МВД

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Как сообщили в ОСО, в течение последних 4 часов вследствие столкновений, которые произошли между митингующими и милицией в правительственном квартале Киева, средние повреждения получили около 100 сотрудников милиции в результате применения митингующими камней, бутылок с зажигательной смесью, других предметов. «В свою очередь, согласно закону о милиции, чтобы прекратить беспорядок стражи порядка применили спецсредства, в частности слезоточивый газ, светошумовые гранаты», - сообщили в ОСО столичной милиции.

Недавно Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило, что количество пострадавших милиционеров во время штурма Администрации Президента составляет 15 человек: шестерых доставляют в лечебное заведение, а четверо уже там находятся. Пяти милиционерам медицинская помощь оказана без госпитализации.

Медики диагностировали у работников милиции травмы, ушибы, химические ожоги и закрытые черепно-мозговые травмы.

Как сообщал УНИАН, около пятисот молодых людей спортивного телосложения сегодня прорвали кордоны милиции и имитировали захват Администрации Президента. Они вели себя довольно агрессивно. Журналисты, которые находятся на месте события, отмечают, что провокаторы выкрикивают лозунги на украинском языке, а разговаривают между собой на русском языке. Они кидали в спецназ разные предметы, в том числе камни и «коктейли Молотова». Кроме того, молодые люди демонстрируют хорошее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знают их тактику поведения.