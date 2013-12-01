Спецназ начал массово применять шумовые гранаты и слезоточивый газ на подходах к АП

16:36, 01 декабря 2013
Политика
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Спецназ начал массово применять шумовые гранаты и слезоточивый газ на подходах к Администрации Президента против протестующих, большинство которых в масках и хорошо экипированы, скорее всего, являются "титушками".

Как передает корреспондент УНИАН, спецназ начал массово применять шумовые гранаты и слезоточивый газ, когда в их сторону начал двигаться бульдозер, на котором находилось с десяток молодых людей.

После взрывов гранат силовикам удалось остановить бульдозер, а радикально настроенные митингующие отступили.

Однако они ведут себя достаточно агрессивно. Находящиеся на месте события журналисты отмечают, что провокаторы лозунги кричат по-украински, а разговаривают между собой на русском языке.

Они продолжают бросать в спецназ различные предметы, включая булыжники и «коктейли Молотова»

Кроме того, молодые люди показывают, что они хорошо владеют навыками противодействия бойцам силовых структур и знают их тактику поведения.

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