Спецназ начал массово применять шумовые гранаты и слезоточивый газ на подходах к АП
Спецназ начал массово применять шумовые гранаты и слезоточивый газ на подходах к Администрации Президента против протестующих, большинство которых в масках и хорошо экипированы, скорее всего, являются "титушками".
Как передает корреспондент УНИАН, спецназ начал массово применять шумовые гранаты и слезоточивый газ, когда в их сторону начал двигаться бульдозер, на котором находилось с десяток молодых людей.
После взрывов гранат силовикам удалось остановить бульдозер, а радикально настроенные митингующие отступили.
Однако они ведут себя достаточно агрессивно. Находящиеся на месте события журналисты отмечают, что провокаторы лозунги кричат по-украински, а разговаривают между собой на русском языке.
Они продолжают бросать в спецназ различные предметы, включая булыжники и «коктейли Молотова»
Кроме того, молодые люди показывают, что они хорошо владеют навыками противодействия бойцам силовых структур и знают их тактику поведения.