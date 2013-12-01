Неизвестные на бульдозере штурмуют Администрацию Президента
14:28, 01 декабря 2013Политика
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Активисты пошли штурмовать оцепление на улице Банковой в Киеве.
Фото : tvrain, Твиттер
Оцепления из автобусов "Беркута" расталкивают бульдозером. Во двор Администраторы неизвестные бросают дымовые шашки.
Об этом сообщает в прямом эфире Общественное ТВ.
"Неизвестные люди пошли на штурм. Кто именно непонятно - это провокаторы, или активисты Евромайдана", - комментирует события журналист Дмитрий Гнап.
Группа людей пытается помешать штурму с бульдозером, среди них есть украинский исполнитель Александр Положинский.
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