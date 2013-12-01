Неизвестные на бульдозере штурмуют Администрацию Президента

Оцепления из автобусов "Беркута" расталкивают бульдозером. Во двор Администраторы неизвестные бросают дымовые шашки.

Об этом сообщает в прямом эфире Общественное ТВ.

"Неизвестные люди пошли на штурм. Кто именно непонятно - это провокаторы, или активисты Евромайдана", - комментирует события журналист Дмитрий Гнап.

Группа людей пытается помешать штурму с бульдозером, среди них есть украинский исполнитель Александр Положинский.