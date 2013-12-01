"Беркут" разогнал "титушек" из-под Администрации Президента

Как передает корреспондент УНИАН, бойцы спецподразделения вели себя сдержанно. В то же время есть задержанные. Некоторые митингующие остаются на крышах прилегающих домов.

Как сообщал УНИАН, около полутысячи молодых людей спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали захват Администрации Президента.

Они вели себя довольно агрессивно. Журналисты, находящиеся на месте происшествия, отмечают, что провокаторы выкрикивают лозунги на украинском, а разговаривают между собой на русском языке.

Они бросали в спецназ различные предметы, включая камни и «коктейли Молотова». Кроме того, молодые люди демонстрируют хорошее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знают их тактику поведения.