"Беркут" разогнал "титушек" из-под Администрации Президента

16:49, 01 декабря 2013
Политика
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Спецподразделение «Беркут» начал разгон «титушек» под Администрацией Президента.

Кадр : Громадське ТБ

Как передает корреспондент УНИАН, бойцы спецподразделения вели себя сдержанно. В то же время есть задержанные. Некоторые митингующие остаются на крышах прилегающих домов.

Как сообщал УНИАН, около полутысячи молодых людей спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали захват Администрации Президента.

Они вели себя довольно агрессивно. Журналисты, находящиеся на месте происшествия, отмечают, что провокаторы выкрикивают лозунги на украинском, а разговаривают между собой на русском языке.

Они бросали в спецназ различные предметы, включая камни и «коктейли Молотова». Кроме того, молодые люди демонстрируют хорошее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знают их тактику поведения.

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