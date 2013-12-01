Митингующие под АП разделились на лагеря "мирных" и "агрессивных"

Как передает корреспондент УНИАН, часть митингующих выступают за мирный протест, часть - за обострение конфликта и прямой захват здания Администрации Президента.

Те, кто выступает за силовой захват АП, группируются вокруг коммунальной техники, которая стоит на улице Банковой, где находится Администрация Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, к зданию АП подошел народный депутат Петр Порошенко. Он выбрался на стоящий тут экскаватор и призвал митингующих не поддаваться на провокации и вернуться на Майдан Незалежности. Протестующие не стали его слушать и силой стащили с машины.

Как сообщал УНИАН, активисты акции протеста начали штурм Администрации Президента Украины, оттянули железный забор, ограждающий активистов от бойцов «Беркута». Слышны взрывы шумовых шашек, активисты бросают фаеры в «беркутовцев». Активисты скандируют: «Зэка – геть!» и ждут подкрепление с Майдана Незалежности для продолжения активной фазы протеста.

Всего возле АП находиться несколько тысяч человек. Как передает корреспондент УНИАН, «Беркут» также использует против активистов шумовые гранаты.