У телеканала экс-депутата Маркова хотят забрать лицензию

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии одесского телеканала "АТВ", деятельность которого напрямую связана с Игорем Марковым.

Как сообщил "Сегодня" сотрудник телеканала Валерия, информацию о том, что Нацсовет вчера, 23 октября, решил обратиться в суд - узнали из местных СМИ. "О заседании Нацсовета нас никто не предупреждал, и из самого совета никаких документов, подтверждающий этот факт, не приходило", — говорят в "АТВ".

Нацсовет по телевиденью и радиовещанию аргументировал свое решение тем, что компания не подала заявление о переоформлении лицензии в связи с изменениями в составе собственников, которое произошло еще в 2009 году. Тогда умер Виталий Баранов — один из совладельцев, которому принадлежало 12% телекомпании АТВ.

В Нацсовете подчеркивают, что "АТВ" нарушает ч. 4 ст. 35 закона "О телевидении и радиовещании", которая обязывает вещателей в течение десяти дней с момента смены собственника подавать заявление на переоформление лицензии, а руководство канала этого не сделало.

"В соответствии с пунктом б) ч. 5 с. 37 указанного закона, Национальный совет может обращаться в суд об аннулировании лицензии на вещание на основании факта несвоевременной подачи заявления о переоформлении лицензии в связи с организационными изменениями статуса и условий деятельности лицензиата. Именно такое решение и было принято национальным регулятором на заседании 23 октября 2013 года", — сообщили в Нацсовете.