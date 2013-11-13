Телеканал Маркова подал встречный иск в суд по делу о лишении лицензии

Подконтрольный бывшему народному депутату Игорю Маркову одесский телеканал АТВ подал встречный судебный иск к Национальному совету по телевидению и радиовещанию.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель администрации телеканала.

«Мы обратились в Одесский окружной административный суд со встречным иском к Нацсовету, стремящемуся лишить наш канал лицензии. Мы считаем, что исковые требования Нацсовета безосновательны в полном объеме. Заседание суда назначено на 13 ноября», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 октября телеканал АТВ заявил о намерении Нацсовета по телевидению и радиовещанию лишить телеканал лицензии. Это решение Нацсовет принял на заседании 23 октября, на которое руководство телеканала не пригласили.

Нацсовет распространил в СМИ пояснение начальника отдела правового обеспечения Олега Шосталя, который обосновал принятие решения: «Компания АТВ нарушила ч. 4 ст. 35 Закона «О телевидении и радиовещании», которая обязывает вещателей в течение 10 дней с момента смены собственника подавать заявление на переоформление лицензии. В случае с АТВ такие изменения состоялись еще в 2009 году, а именно – в связи со смертью Виталия Баранова, владельца 12% телекомпании АТВ. Однако имеется продленная лицензия, в которой этот владелец указан на сегодняшний день как действующий».

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По словам председателя Нацсовета Владимира Манжосова, Нацсовет узнал об этих изменениях из обращения гражданина Дмитрия Порошина, который также предоставил нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Баранова.

7 ноября дело о лишении лицензии АТВ было передано на рассмотрение из Киева в Одесский окружной административный суд.

Маркову инкриминируют организацию и осуществление избиения участников пикета в Одессе. По данным милиции, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установки в городе памятника Екатерине ІІ.

22 октября 2013 года Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Печерский райсуд Киева арестовал его на два месяца. 31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.