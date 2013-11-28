Украина планирует сотрудничать со странами ТС на взаимовыгодной основе - Рыбак

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом Рыбак сказал во время встреч с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Федерального собрания РФ Сергеем Нарышкиным, которые состоялись в рамках работы Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ сегодня в Санкт-Петербурге.

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«Украина намерена выстраивать свои отношения со странами Таможенного союза на добрососедской и взаимовыгодной основе, а также реализовывать намеченные планы и договоренности, принятые как на двустороннем, так и на многостороннем уровне», - отметил Рыбак.

По данным пресс-службы, во время встреч стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов межпарламентской составляющей двусторонних взаимоотношений, в частности, в части принятия необходимых мер на законодательном уровне, направленных на дальнейшее развитие торгово-экономических отношений между Украиной и Российской Федерацией, относительно расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Рыбак подчеркнул значительную роль межпарламентских отношений в украинско-российских взаимоотношениях. По его мнению, мероприятия, которые были проведены палатами российского парламента в рамках празднования 20-летия Конституции Российской Федерации, стали хорошим фундаментом для развития межпарламентских контактов. Руководитель парламента также выразил надежду на проведение в Днепропетровске 11-го заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального собрания РФ, посвященного сотрудничеству в космической отрасли и атомной энергетике.

«Мы готовы к всесторонней дискуссии», - отметил он.

Также Рыбак обратился к российской стороне с просьбой способствовать в формировании миссии наблюдателей от МПА СНГ, а также Федерального собрания РФ для участия в наблюдении за ходом повторных выборов народных депутатов Украины в пяти одномандатных округах 15 декабря.

Кроме того, ввиду тенденций уменьшения объемов двустороннего товарооборота, председатель ВР предложил принять конкретные меры к усилению взаимодействия парламентов двух государств на экономическом направлении. «Надеемся, что плодотворное взаимодействие таможенных и пограничных служб наших стран позволит избегать сложных ситуаций на украинско-российской границе», - отметил руководитель парламента.

Рыбак также выразил надежду, что совместное празднование в 2014 году 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко в рамках предварительных договоренностей в значительной мере будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.