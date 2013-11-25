Рыбак: вопрос вступления в ТС сейчас не рассматривается

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Вопрос Таможенного союза, вступления в Таможенный союз Украина на сегодняшний день не рассматривает”, - сказал спикер.

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Он подчеркнул, что «мы остаемся с тем, что нам нужно все сделать, чтобы Украина, которая есть и живет в Европе, чтобы у нее были европейские стандарты, и чтобы мы все сделали, чтобы мы были в европейской семье”.

Председатель ВР подчеркнул, что на сегодня Украина “домашнее задание перед ЕС выполнила”.

По его словам, «кое-кто говорит, что не такой парламент, что плохой парламент, но это их проблемы».

«Этот парламент за год принял все законы, которые были на полках Верховной Рады 10 лет», - заявил Рыбак.

Ранее Рыбак заявил, что Верховная Рада может рассмотреть постановление об отставке правительства, но голосов для решения нет.

Как известно, 21 ноября правительство решило приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС.

В связи с этим решением, начиная с 21 ноября, в разных уголках Украиныи мира начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.