В Киеве объединились два Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, студенчество встретило участников Евромайдана с Европейской площади аплодисментами.

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок на вопрос УНИАН, что происходит, ответил: «Единение».

Сейчас на Майдане Незалежности проходит митинг. Здесь нет никакой партийной символики.

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Как сообщал УНИАН, с 21 ноября, когда правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в Украине начались массовые акции протеста и митинги.

В Киеве стихийные общественные акции возникли и продолжаются на Майдане Незалежности на и на Европейской площади. В частности, на Майдане Незалежности, где бастует преимущественно студенчество, акция проходит под государственными флагами Украины и флагами Евросоюза, при этом на Европейской площади присутствует еще и партийная символика.

Сегодня, 26 ноября, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призывала убрать партийную символику и объединить Евромайданы в Киеве.

«Есть осложнение на нашем пути, которое нужно любой ценой преодолеть. Это разъединение нашей проевропейской семьи на два майдана. Это делает нас более слабыми, это отбирает у нас и так очень слабый шанс на победу. Ради нашей цели, ради нашего единства, ради нашей силы и нашей победы я от всего сердца прошу все политические силы убрать партийную символику, партийные флаги, палатки, лозунги. Все, что мешает нашему абсолютному единству, должно быть немедленно устранено. Сделайте даже больше, чем просит общественный майдан. Нам нужен результат – соглашение об ассоциации, а не процесс партийных соревнований», - отметила в заявлении Тимошенко.

Экс-премьер призывала руководителей политического Европломайдана приобщить студенческую молодежь к управлению собранием, образовав единый совет.

После этого председатель Политсовета ВО “Батькивщина” и фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк со сцены на Европейской площади объявил об объединении двух Майданов.