Азаров поручил МИДу обеспечить переговоры с РФ и ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономической политики и торговли обеспечить проведение трехсторонних консультаций между Украиной, РФ и ЕС, определения их повестки дня и практических договорных шагов, которые откроют дорогу к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание правительства.

Азаров подчеркнул, что Украина остается в переговорном процессе с ЕС, остается в проекте «Восточного партнерства».

«Паузу в ситуации мы используем для того, чтобы продолжить совершенствовать украинское законодательство на европейских принципах, совершенствовать демократические стандарты, ускоренно внедрять в экономику технические регламенты и нормы Евросоюза, повышать конкурентоспособность отечественной экономики», - пояснил премьер.

Поэтому, по словам Азарова, первое и самое главное поручение - Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономической политики и торговли «обеспечить проведение трехсторонних консультаций, определения их повестки дня и практических договорных шагов, которые откроют дорогу к подписанию Соглашения об ассоциации».

Как сообщал УНИАН, 21 ноября, Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

В то же время КМУ поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики “предложить Европейскому Союзу и Российской Федерации образовать комиссию на трехсторонней основе для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений; возобновить активный диалог с Российской Федерацией и другими странами Таможенного союза и государствами-членами Содружества Независимых Государств об оживлении торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления общими усилиями экономического потенциала государства”, - сказано в распоряжении.

В то же время Европейский Союз не видит возможностей подключить Россию к переговорам Украины и Евросоюза об ассоциации, диалог может вестись только на двусторонней основе, заявил, частности, глава Представительства ЕС в России Вигадас Ушацкас.