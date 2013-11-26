Главное за день: обзор топ-новостей

Янукович заявил, что поедет в Вильнюс

Президент Украины Виктор Янукович примет участие в Саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября. «На сегодня пока не меняются планы. Я неоднократно говорил, что собираюсь ехать в Вильнюс», - сказал Янукович в интервью журналистам украинских телеканалов.

ЕС не получал от Украины предложений о компенсации убытков от ассоциации - Фюле

В европейские органы власти не поступали предложения Киева об облегчении торгового режима для товаропроизводителей, которые могут пострадать от блокады со стороны России после подписания Соглашения об ассоциации. Об этом рассказал комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле. "Насколько я помню, от Украины было только два запроса. Первый касается одного производителя специфической стали, где уже действуют антидемпинговые меры со стороны ЕС. Был также запрос об одном производителе продовольственной группы, который столкнулся с претензиями России по поводу безопасности продукции", - заявил еврокомиссар. Между тем глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Европейский Союз не будет торговаться с Российской Федерацией, кто даст больше Украине средств для того, чтобы она выбрала то или иное направление интеграции.

Путин призвал ЕС согласиться на трехсторонние переговоры по Украине

Президент РФ Владимир Путин призвал Евросоюз деполитизировать тему евроинтеграции Киева и согласиться с предложением о трехсторонних переговорах РФ-Украина-ЕС. Также он призвал представителей Евросоюза воздержаться от резких выражений по поводу позиции Москвы по евроинтеграции Киева. «Я бы попросил наших друзей в Брюсселе воздержаться от резких высказываний. Что, для того, чтобы им понравиться, нужно удалить целую отрасль нашей экономики", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских межгосконсультаций. Кроме того, по словам Путина, Москва не обсуждала с Киевом возможность пересмотра газового контракта. «У нас контракт, у "Газпрома", и у "НАК Украины", по-моему, до 2019 года подписан. И мы даже не обсуждали возможности просмотра самого контракта», - подчеркнул президент РФ.

Суд арестовал свободовцев, задержанных за драку возле Кабмина

Двум представителям ВО "Свобода", которые были задержаны в Киеве по подозрению в активных действиях против сотрудников милиции возле здания Правительства 24 ноября, суд избрал меру пресечения в виде ареста.

В Хмельницкой области снежные сугробы по 25 см: на расчистку брошена армия (фотогалерея)

Вследствие ухудшения погодных условий на территории Хмельницкой области возникли снежные заносы на автодорогах до 25 сантиметров. Это в значительной мере осложнило движение автотранспорта и создало пробки, в которых находились около 30 большегрузных автомобилей.

Из-за непогоды в Украине обесточены 638 населенных пунктов

Сегодня ночью из-за неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь с мокрым снегом) сработали системы защиты линий электропередач и обесточены 638 населенных пунктов в 10 областях Украины, большинство - в Тернопольской и Хмельницкой областях.

Евроинтеграция для Украины еще не потеряна - Коморовский

Президент Польши Бронислав Коморовский считает еще не утраченной европейскую интеграцию Украины. "Решение украинских властей о приостановке подписания Соглашения об ассоциации стало для меня неожиданностью. Однако еще не все потеряно. Украина приблизилась к Европе и будет пытаться подходить еще больше, потому что этого хотят украинцы" ​​, - сказал Президент Польши.

Неизвестные молодые люди разгромили Евромайдан в Днепропетровске

Вчера после 22.00 несколько десятков молодых людей спортивного телосложения внезапно появились на Европейской плошади Днепропетровска и за несколько минут разгромили Евромайдан, организованный 24 ноября. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель местного оргкомитета акции «Я выбираю ЕС» Никита Проданец. По его словам, сотрудники милиции, которые постоянно дежурили у Евромайдана, незадолго перед нападением неизвестных переместились на соседнюю улицу.

Украина не договаривалась с Россией о новых кредитах - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у Киева нет никаких договоренностей с Россией о новых кредитах. В то же время премьер заявил, что отложить ассоциацию Украины с ЕС посоветовала Россия. "Руководство РФ однозначно заявило: подписание соглашения означает, что дальше обсуждать торгово - экономические режимы не будет иметь смысла (...) Нам было четко сказано - мы готовы в трехстороннем режиме обсудить проблемы, но для этого отложите подписание соглашения, и мы сядем за стол переговоров, договоримся, а потом подписывайте", - подчеркнул премьер.

Средняя зарплата в Украине выросла на 22 гривны

Средняя зарплата в Украине в октябре 2013 возросла по сравнению с сентябрем на 22 грн (0,01%) - до 3283 грн, однако остается все еще ​​ниже уровня средней зарплаты штатного работника в Украине в августе (3304 грн).

"Рошен" сможет поэтапно восстановить поставки на рынок РФ - Роспотребнадзор

Украинская кондитерская корпорация Roshen сможет поэтапно возобновить поставки своей продукции на российский рынок после обеспечения лабораторного контроля каждой партии в аккредитованных лабораториях, заявили в Роспотребнадзоре.