Путин попросил Брюссель "воздержаться от резких выражений"

«Я бы попросил наших друзей в Брюсселе воздержаться от резких выражений. Что, для того, чтобы им понравиться, нужно удалить целую отрасль нашей экономики", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских межгосконсультаций.

Читайте также: Путин призвал ЕС согласиться на трехсторонние переговоры по Украине

Он отметил, что в некоторых европейских странах безработица сейчас составляет до 40%, а в Российской Федерации – 5,2-5,3%, что является одним из самых низких уровней за новейшую историю России, сообщает РИА Новости.

Ранее Евросоюз осудил российскую позицию по соглашению Украины с ЕС и заявил, что готов разъяснить Москве, в чем состоит взаимная выгода отношений Брюсселя с Киевом. Об этом говорилось в совместном заявлении главы Евросовета Хермана ван Ромпея и председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу.