Суд арестовал свободовцев, задержанных за драку возле Кабмина

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Как напомнил собеседник агентства, оба задержанных доставлены 25 ноября для "выяснения причин и обстоятельств инцидента в Печерский райотдел милиции.

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Впрочем из-за вмешательства народных депутатов от партий "Батькивщина" и "Свобода" на несколько часов была парализована работа райотдела, поскольку депутаты вошли в его помещение для якобы выяснения причин и обстоятельств задержания, чем фактически парализовали работу райуправления.

Как сообщал УНИАН, по подозрению в активном участии в драке с милицией под зданием Правительства 24 ноября правоохранители сегодня задержали двух человек и доставили их в Печерский райотдел милиции.

Вчера во время акций возле Кабмина со стороны протестующих полетел зажженный файер, а молодые с полузакрытыми лицами использовали газовые баллончики. Пострадали двое правоохранителей. Организаторы митинга считают - это дело рук провокаторов.

Милиция склонна винить в агрессии оппозицию. Оперативникам уже удалось установить имена, сейчас их ищут. Валерий Коряк, начальник ГУ МВД Украины в Киеве объяснил, что милиция выполняя требования ст.14 закона «О милиции» использовала один или два раза спецсредство «Терен 4М».

«Нам это разрешено когда есть опасность гражданам или непосредственно работнику милиции. Использование шашек и слезоточивого газа со стороны митингующих это не что иное как провокация. Это провокация чтобы милиция применила силу и спровоцирование массовой драки», - заявил он.

По факту попытки штурма Кабмина открыто уголовное производство.