Самый дорогой (среди выставленных на продажу) дом расположен по улице Дарвина, 1Б, чуть выше Бессарабского рынка. Пятиэтажный кирпичный дом общей площадью 1221 кв. метр обойдется новому владельцу в 13,5 млн. долларов.

В особняке 20 частично обставленных мебелью комнат. Первый этаж – технический. Здесь располагаются системы водоснабжения и автономного отопления. На втором, третьем и четвертом этажах – каминный зал, несколько залов для приемов и больших комнат, бильярдная, сауна и бассейн.

В доме 8 санузлов, в которых есть 2 специальные ванны для собак. Между четвертым и пятым этажами под стеклянным куполом – зимний сад. На пятом, мансардном этаже, находятся гостевые спальни, апартаменты хозяев и комнаты для отдыха.

В доме – две большие открытые террасы, лифт, 2 гаража и место для стоянки 5 автомобилей. Особняк изначально оборудован под посольство или резиденцию. Поэтому его оснастили системой профессионального видеонаблюдения, пуленепробиваемыми окнами и защитой от гранатомета.

Десятка самых дорогих особняков Киева выглядит так:

1. Киев, ул. Дарвина, 1Б. Пятиэтажный кирпичный дом 2000 года, общая площадь 1221 кв. м., жилая – 867 кв.м., 10 соток земли с садом вокруг дома. Стоимость 13,5 миллионов долларов.

2. Конча-Заспа, Обуховский район. Трехэтажный кирпичный дом 2005 года, общая площадь 1360 кв.м., 4 спальни, участок 1 га, набережная, собственный пляж и причал для яхт. 10 миллионов за все это удовольствие.

3. Киев, ул. Землянская, Печерский район Пятиэтажный кирпичный дом 2005 года, общая площадь 1515 кв.м., 10 комнат, участок 14 соток, подземный паркинг, фитнесс-зал с бассейном. 5,7 млн. долларов.

4. Киев, Оболонская набережная. Четырехэтажный кирпичный дом 2006 года, общая площадь 600 кв.м., 7 комнат, участок 7 соток. 5 миллионов.

5. Конча-Заспа, Обуховский район. Четырехэтажный кирпичный дом 2005 года, без отделки, общая площадь 1157 кв.м., 5 спален, участок 95 соток. 4,5 млн.

6. Конча-Заспа, Обуховский район. Двухэтажный кирпичный дом 2004 года, общая площадь 1117 кв.м., 10 комнат, участок 35 соток, гостевой домик. 4 миллиона.

7. Козин, Обуховский район. Четырехэтажный кирпичный дом 2006 года, без отделки, общая площадь 998 кв.м., 6 спален, участок 37 соток, домик охраны. 3,5 миллиона.

8. Киев, Пуща-Водица, Оболонский район. Двухэтажный кирпичный дом 2006 года, общая площадь 450 кв. м., 5 комнат, меблировка, участок 13,5 соток, домик охраны, сауна. 3,5 млн.

9. Хотяновка, Вышгородский район. Двухэтажный кирпичный дом 2006 года, без отделки, общая площадь 476 кв.м., 4 спальни, участок 1,1 га, домик для гостей 140 кв.м., винный погреб 40 кв.м. 3,1млн.

10. Конча-Заспа, Обуховский район. Четырехэтажный кирпичный дом 2005 года, без отделки, общая площадь 850 кв. м., 8 комнат, участок 34 соток. 3 миллиона.

По материалам 15 минут, Киевский портал