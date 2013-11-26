ЕС не получал от Украины предложений о компенсации убытков от ассоциации - Фюле

Об этом сообщает КоммерсантЪ-Украина со слов комиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле.

"Насколько я помню, от Украины было только два запроса. Первый касается одного производителя специфической стали, где уже действуют антидемпинговые меры со стороны ЕС. Был также запрос об одном производителе продовольственной группы, который столкнулся с претензиями России по поводу безопасности продукции".

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Фюле исключил возможность того, что дискуссия по компенсационному пакету проходила без его участия. "Это входит в сферу моей ответственности", - подчеркнул он.

Отдельно Фюле отреагировал на сведения о том, что имплементация Соглашение об ассоциации дорого обойдется Украине.

"В последние дни и часы я слышал разные суммы, к примеру о том, что Украина требует суммы порядка $20 млрд, чтобы адаптироваться к европейским стандартам. Это нонсенс! Я не признаю такие цифры и не понимаю, откуда они взялись!" - заявил еврокомиссар, отказавшись, впрочем, дать свою оценку таких затрат.