ЕС не получал от Украины предложений о компенсации убытков от ассоциации - Фюле

15:07, 26 ноября 2013
Политика
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В европейские органы власти не поступали предложения Киева об облегчении торгового режима для товаропроизводителей, которые могут пострадать от блокады со стороны России после подписания Соглашения об ассоциации

Штефан Фюле не получал предложений о компенсациях Украине

Об этом сообщает КоммерсантЪ-Украина со слов комиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле.

"Насколько я помню, от Украины было только два запроса. Первый касается одного производителя специфической стали, где уже действуют антидемпинговые меры со стороны ЕС. Был также запрос об одном производителе продовольственной группы, который столкнулся с претензиями России по поводу безопасности продукции".

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Фюле исключил возможность того, что дискуссия по компенсационному пакету проходила без его участия. "Это входит в сферу моей ответственности", - подчеркнул он.

Отдельно Фюле отреагировал на сведения о том, что имплементация Соглашение об ассоциации дорого обойдется Украине.

"В последние дни и часы я слышал разные суммы, к примеру о том, что Украина требует суммы порядка $20 млрд, чтобы адаптироваться к европейским стандартам. Это нонсенс! Я не признаю такие цифры и не понимаю, откуда они взялись!" - заявил еврокомиссар, отказавшись, впрочем, дать свою оценку таких затрат.

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