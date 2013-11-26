Янукович заявил, что поедет в Вильнюс

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал в интервью журналистам украинских телеканалов.

«На сегодняшний день пока не меняются планы. Я неоднократно говорил, что собираюсь ехать в Вильнюс», - сказал Янукович.

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По словам главы государства, на пути евроинтеграции для Украины главное - защита национальных интересов.

«Вопрос подписания или не подписания любого соглашения должен быть обоснован», - подчеркнул Янукович.

Президент дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер Live», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко («Студия 1+1»), Андрею Куликову (телеканал ICTV), Ларисе Губиноий («5 канал») и Олегу Панюте (телеканал «Украина»).