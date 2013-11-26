В Хмельницкой области снежные сугробы по 25 см: на расчистку брошена армия (фотогалерея)

Это во многом осложнило движение автотранспорта и создало пробки, в которых находились около 30 большегрузных автомобилей. Органы местной власти в Хмельницкой области обратились к командованию Вооруженных Сил Украины по оказанию помощи в ликвидации последствий непогоды на автодороге Каменец - Подольский - Хмельницкий, в районе населенного пункта Гуменцы.

Армейской техникой осуществлена буксировка трех большегрузных автомобилей на перевал автомобильной дороги Хмельницкий - Черновцы на участке Дунаевцы - Каменец - Подольский и ликвидирован затор около 1 км . По состоянию на 19.35 25 ноября движение автомобильного транспорта возобновлено в обоих направлениях.

В общем, к ликвидации сложной ситуации было привлечено 28 военнослужащих и семь единиц техники Хмельницкого и Каменец-Подольского гарнизонов, а также десять человек и пожарный автомобиль Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В 22.30 25 ноября личный состав и техника ВС Украины вернулись в пункты постоянной дислокации и находятся в часовой готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.