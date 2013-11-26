Неизвестные молодчики разгромили Евромайдан в Днепропетровске

Вчера после 22.00 несколько десятков молодчиков спортивного телосложения внезапно появились на Европейской площади Днепропетровска, и за несколько минут разгромили Евромайдан, организованный 24 ноября.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель местного оргкомитета акции «Я выбираю ЕС» Никита Проданец.

По его словам, сотрудники милиции, которые постоянно дежурили возле Евромайдана, незадолго перед нападением неизвестных переместились на соседнюю улицу.

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Проданец уточнил, что на Евромайдан прибыл представитель Днепропетровского исполкома, который начал зачитывать решение суда о запрещении акции. «Он не успел дочитать до конца, как налетели «титушки». Они сорвали две установленные палатки, громили личные вещи активистов и били людей», - сообщил Проданец. По его словам, сильно избили одного из организаторов акции Виктора Романенко, которому вызвали «скорую». Предварительно у пострадавшего диагностировано сотрясение мозга, ему также выбили зуб.

Проданец сказал, что на Евромайдане в тот момент было несколько десятков участников акции.