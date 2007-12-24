Посол США знает, когда Украина вступит в ВТО

Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР уверен, что Украина станет членом Всемирной торговой организации уже в январе 2008 года.

Об этом он заявил в интервью газете «Киевский телеграф» (№51 за 21-27 декабря).

«Я уверен, что уже в январе Украина будет членом ВТО», - заявил посол.

Он отметил, что в течение последних 9 месяцев, когда в стране «царила политическая неопределенность», Верховная Рада и премьер-министр, и Президент «двигались, тем не менее, в направлении достижения членства в ВТО», и Украина подошла к вступлению «практически вплотную».

«США поддерживали парламент и правительство Украины в каждом их шаге в этом направлении, поскольку мы считаем, что это продвигает вашу страну в Европу и положительно скажется на украинской экономике», - отметил У.ТЕЙЛОР.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Европейский Союз выдвинул последнее требование относительно вступления Украины во Всемирную торговую организацию - Киеву необходимо, еще до вступления в организацию (впервые в мировой практике), пересмотреть регулирование экспортных пошлин. Украина заявила о готовности не только сохранить нынешние уровни экспортных пошлин, но и снизить эти ставки на пять товарных групп, чувствительных для ЕС, вплоть до отказа от экспортной пошлины после вступления в ВТО и вступления в действие соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Из-за несогласованности этого вопроса сорвался график вступления Украины в ВТО. Таким образом, Украине вступить в ВТО в 2007 году, как ожидалось ранее, не удастся.