Тернопольская молодежь начала забастовку

В Тернополе завтра молодежь начинает забастовку в учебных заведениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время выступления на митинге на Театральной площади сообщил один из соорганизаторов молодежного Евромайдана, представитель «Пласта» Любомир Шимкив.

«С завтрашнего дня мы разворачиваем на площади палаточный городок. Приводите своих знакомых на Евромайдан, ведь только вместе мы – сила. Просим заявлять о своем желании людей, которые были бы готовы обеспечить пищу для жителей городка, охрану», – сказал Шимкив.

Он также призывал жителей Тернополя распространять среди знакомых флаги и ленты с символикой Евросоюза, украшать ими свою одежду, рабочее место, подъезды.

«Кроме этого, тернопольская молодежь приняла обращение на английском языке к лидерам Европейских государств, а также к Президенту США Бараку Обаме, в котором сообщает, что украинская молодежи выступает за евроинтеграцию и ожидает подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Эти обращения мы разместим на их аккаунтах в соцсетях», – сказал Шимкив.

В разговоре с корреспондентом УНИАН он сообщил, что к участию в акции протеста в палаточном городке на Театральной площади заявили о своем желании студенческие активисты всех вузов Тернополя.

«Мы понимаем, что на студентов могут оказывать давление, что могут оказывать давление на ректоров. Но если такое будет, то сопротивление будет еще сильнее, поскольку напряжение сейчас общество очень высокое. Мы делаем ставку на массовость, потому что массово никто студентов, преподавателей или учителей за участие в забастовке не будет освобождать. Рассчитываем, что во вторник депутаты областного совета также примут обращение к руководителям учебных заведений города и области относительно поддержки нашей акции и чтобы нам не препятствовали», – сказал Шимкив.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство приняло решение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации. После этого во многих городах начались акции протеста.

Руководство львовских вузов открыто задекларировало свою поддержку студенчеству. Основными вопросами, которые обсудило университетское сообщество, стали поддержка студентов в их деятельности, ограждение от возможных провокаций та организация отработок пропущенных занятий.