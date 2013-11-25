Оппозиция требует созвать внеочередное заседание Рады
Фракции "Батьківщина", УДАР и ВО "Свобода" требуют немедленного созыва внеочередного пленарного заседания Верховной рады на среду, 27 ноября.
Соответствующее обращение за подписью руководителей фракций Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока в воскресенье передано в парламент, сообщает пресс-служба "Батьківщини".
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Оппозиция требует во время внеочередного заседания рассмотреть вопросы, "которые откроют путь к заключению соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе 28-29 ноября 2013":
1. Законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правовых основ лечения осужденных за границей.
2. Законопроект О гарантиях государства по преодолению последствий избирательного правосудия и восстановления нарушения прав граждан № 3686.
3. Законопроект О прокуратуре № 3541 (второе чтение).
4. О выражении недоверия Кабинету министров Украины.
Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами - членами.
Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.