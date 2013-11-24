Оппозиция будет требовать досрочных парламентских выборов в случае срыва Соглашения - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в выступлении на вече в поддержку евроинтеграции Украины на столичной Европейской площади заявил экс-министр внутренних дел, лидер движения “Третья республика” Юрий Луценко.

“Мы должны предупредить: если Янукович не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС, мы будем добиваться досрочных выборов в парламент”, - сказал Луценко.

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Он отметил, что после проведения новых выборов в Верховную Раду «мы создадим европейское большинство в парламенте, и это большинство сменит правительство и подпишет Соглашение об ассоциации с Евросоюзом».

"Сегодня мы должны объяснить власти: правительство Януковича, которым руководит Азаров, должно уйти в отставку за предательство интересов украинского народа. И с завтрашнего дня оно должно быть заблокировано", - цитирует Луценко Украинская правда.

"Мы должны сказать, что власть должна быть заблокирована в случае непринятия последних европейских законов и вместе с оппозицией это должны сделать вы", - сказал Луценко.