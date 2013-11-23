Госсекретарь США отменил декабрьский визит в Киев

Во время пресс-конференции в пятницу в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки сообщила, что причиной отмены визита стали «изменения в рабочем расписании» Государственного секретаря США, сообщает «Голос Америки».

По предварительной информации, Керри в Киеве должен был взять участие в заседании ОБСЕ и провести встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем.

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Вместо этого США на заседании ОБСЕ в Украине представит заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Отвечая на вопрос, не означает ли это, что Керри не намеревается посещать страну, которая не способна на данный момент отвечать условиям для соглашения с ЕС, Псаки напомнила, что накануне Вашингтон выразил разочарование решением украинского правительства приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС.

В то же время она отметила, что ей нечего прибавить к этому в контексте решения относительно того, что госсекретарь не посетит Киев.