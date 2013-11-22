Тимошенко призывает Януковича на внеочередном заседании СНБО принять решение о подписании Соглашения с ЕС

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призывает Президента Украины Виктора Януковича созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны и принять решение о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в открытом письме Тимошенко к Януковичу, которое зачитал журналистам перед ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове защитник экс-премьера Сергей Власенко.

“Виктор Федорович, я советую Вам и прошу Вас как можно скорее собрать Совет национальной безопасности и обороны, выслушать с отеческим вниманием, как Вы умеете, все сомнения Вашего правительства относительно осложнения отношений с Россией, признать, что Вы понимаете их искреннее волнение, и немедленно на внеочередном заседании СНБО принять решение о подписании Соглашения об ассоциации”, - говорится в письме Тимошенко.

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Экс-премьер отметила, что если такое решение будет принято, то она обратится к европейским лидерам с просьбой подписать соглашение без выполнения всех критериев.

Тимошенко дала три совета Януковичу: первый — выбирать вектор развития Украины, невзирая на то, как это повлияет на будущие президентские выборы; второй — ни при каких обстоятельствах не оставаться один на один с Россией; третий — не комплексовать по поводу ее освобождения.

“Убивая соглашение, Вы делаете главную ошибку своей жизни”, - подчеркнула Тимошенко.

Власенко сказал, что Тимошенко расценивает вчерашнее решение Кабмина о приостановке работы над Соглашением об ассоциации как «украинское ГКЧП».

По его словам, экс-премьер призвала граждан выразить свое отношение к такому решению правительства.