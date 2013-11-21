Тимошенко верит в то, что для соглашения с ЕС еще есть шанс

«Мама верит в это, и, я думаю , люди также верят в это - что есть шанс», - сказала она после встречи с бывшим премьером в харьковской больнице . По мнению Евгении Тимошенко, украинской целом и оппозиции в частности нужно бороться за подписание соглашения, сообщает Радио Свобода.

«Еще есть шанс , и мы убеждены , что этот шанс реальный», - сказала дочь Тимошенко. Ранее сегодня правительство своим распоряжением остановило на неопределенный срок подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом.