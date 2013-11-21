Тимошенко верит в то, что для соглашения с ЕС еще есть шанс
21:14, 21 ноября 2013Политика
2539 0
Бывший премьер Юлия Тимошенко верит, что шанс на подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом еще есть, сообщила дочь лидера оппозиции Евгения Тимошенко.
Евгения Тимошенко : Еще есть шанс, и мы убеждены, что этот шанс реальный
«Мама верит в это, и, я думаю , люди также верят в это - что есть шанс», - сказала она после встречи с бывшим премьером в харьковской больнице . По мнению Евгении Тимошенко, украинской целом и оппозиции в частности нужно бороться за подписание соглашения, сообщает Радио Свобода.
«Еще есть шанс , и мы убеждены , что этот шанс реальный», - сказала дочь Тимошенко. Ранее сегодня правительство своим распоряжением остановило на неопределенный срок подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter