Польша при вступлении в ЕС с Россией «проходила тоже самое", что и Украина – генконсул Польши

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на круглом столе, организованном Центром исследования европейского единства, комментируя тот факт, что Россия опасается за свои рынки при подписании Украины Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом.

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«На самом деле мы, конечно, проходили тоже самое, когда были ассоциированы и входили (в Европейский Союз), - объяснил Генконсул, - в конце концов, Россия наш очень хороший экономический партнер. Мы нашли просто взаимовыгодные каналы для экономических отношений, и все идет нормально».

Волонсевич отметил, что в Польше «те предприятия, которые зависели на 100% от экспорта в Россию, если они не реформировались, они начали диверсифика́цию своей продукции, и те, которые диверсифицировались, половину – на Россию и половину - на Евросоюз, имеют сегодня хорошую позицию». По мнению Генерального консула, украинским предприятиям «нужно найти себя в новой ситуации, и учитывать все экономические факторы».