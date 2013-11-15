В США раскритиковали РФ за давление на страны, которые хотят быть ближе к ЕС

Американские политики критикуют Россию за давление на страны, которые стремятся иметь более крепкие связи с Европейским Союзом.

Как сообщает радио «Свобода», на слушаниях в Сенате США председатель подкомитета по европейским вопросам Комитета по международным отношениям Крис Мерфи заявил: «Украина, Молдова, Армения, Азербайджан, Грузия и Беларусь должны быть свободными в выборе своего будущего. Наше послание должно заключаться в том, что двери евроатлантичних структур открыты, и если вы готовы соблюдать разумные условия, мы вас поддержим».

Мерфи напомнил, что Россия давит на своих соседей, запрещая поставку товаров – вина из Молдовы, шоколада из Украины или удобрений из Беларуси.

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, говоря об Украине, указала, что Киев уже внес почти 20 изменений в законодательство для гармонизации его в соответствии со стандартами Евросоюза. Но, прибавила она, Украина должна сделать больше, если хочет услышать «да» на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

«Украине по-прежнему нужно сделать три важных шага, чтобы выполнить условия ЕС для подписания в Вильнюсе. Речь идет о реформе правосудия и избирательного законодательства, а также мерах по освобождению бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко для лечения», – отметила Нуланд.

Евросоюз решает, подписывать ли Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Украиной на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября, а также – парафировать ли аналогичные соглашения с Молдовой и Грузией.