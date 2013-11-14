"Свободовец" просит ЦИК не удалять видео с выборов на округе №223

Народный депутат от ВО «Свобода» Андрей Ильенко направил обращение в Министерство внутренних дел Украины и Центральную избирательную комиссию относительно сохранения видеозаписей, сделанных на избирательных участках в 223-ом округе во время выборов 28 октября 2012 года, учитывая важность этих записей для расследования фактов фальсификаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

В своем обращении депутат отмечает, что 11 ноября 2012 года прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту подделки избирательных документов и их использования, что повлияло на результаты голосования избирателей в пределах одномандатного избирательного округа № 223. В настоящее время по этому уголовному делу продолжается досудебное следствие и принимаются соответствующие меры, направленные на установление объективной истины и привлечение виновных лиц к ответственности.

В то же время, как заявляет Ильенко, 8 ноября 2013 г. Центральная избирательная комиссия приняла постановление № 316, которым образовала комиссию по уничтожению информации, созданной с использованием системы видеонаблюдения, видеозаписи и трансляции изображения на выборах народных депутатов Украины 28 октября 2012 г., и поручила ей до 15 ноября 2013 г. уничтожить соответствующую информацию.

“Однако, на данный момент компетентные правоохранительные органы в ходе досудебного следствия осуществляют сбор, исследование и оценку доказательств с целью установления объективной истины и раскрытия преступления, а информация, созданная с использованием системы видеонаблюдения, видеозаписи и трансляции изображения на выборах народных депутатов Украины 28 октября 2012 года, подлежащая полному уничтожению, является доказательствами, которые могут быть средствами для раскрытия преступления и выявления виновных”, - отмечает народный депутат.

В связи с этим Ильенко просит Министерство внутренних дел принять меры, направленные на истребование и сохранение доказательств, которые имеют фактические данные и будут способствовать установлению объективной истины по делу о подделке избирательных документов и их использования, что повлияло на результаты голосования избирателей в пределах одномандатного избирательного округа № 223.

Как сообщал УНИАН, ЦИК в прошлом году счел невозможным установление достоверных результатов голосования на парламентских выборах в 223-ом округе.

В этом округе осенью 2012 году за победу боролись представитель ВО «Свобода» Юрий Левченко и экс-председатель Шевченковского района Киева Виктор Пилипишин.

Левченко заявлял, что, согласно первичным протоколам УИК, он опережал своего соперника Пилипишина более чем на 900 голосов.

Однако во время пересчета голосов оказалось, что бюллетени за Левченко были испорчены, признаны недействительными, и таким образом Пилипишин опередил соперника. На сайте ЦИК именно Пилипишин был объявлен победителем.

Повторные выборы в ВР в округе №223 назначены на 15 декабря 2013 года.