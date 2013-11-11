Главное за день: обзор топ-новостей

СМИ: США не будут заключать "антишпионское" соглашение с Германией

Антишпионское соглашение между американскими и немецкими спецслужбами не будет заключено. Такое послание привезли из США глава Федеральной разведывательной службы BND Герхард Шиндлер и президент Федерального ведомства по охране конституции Ханс - Георг Массена.

СМИ: В КНДР казнили 80 человек за просмотр южнокорейских телепередач

80 человек были публично казнены в КНДР в начале ноября. Многие поплатились жизнью за просмотр запрещенных телевизионных шоу, сообщают СМИ Южной Кореи.

Украина оказалась менее депрессивной, чем Россия

Украинцы редко страдают от хронического плохого настроения: в нашей стране диагноз «клиническая депрессия» поставили менее 4% граждан (около 1,8 млн человек). Таковы результаты исследования австралийским Университетом Квинсленда врачебной статистики.

Число пострадавших от тайфуна на Филиппинах достигло 9500 тысяч человек - ООН

Количество пострадавших от разрушительного тайфуна на Филиппинах достигло 9500 тысяч человек. Гуманитарные организации уже собрали пищевые добавки для детей, средства оказания первой медицинской помощи, воду для 13 тысяч семей в охваченных бедствием районах.

СМИ : Украинцы перестали скупать валюту

Гривна больше не подвергается риску девальвации из-за паники среди населения. В прошлом месяце чистый спрос на доллар (разница между объемом продажи и покупки) был аномальным - всего $ 216 млн, хотя обычно в октябре этот показатель превышает $ 1 млрд.

66% украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом

Большинство украинцев (66%) согласны с утверждением, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа. Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в октябре 2013 года. Зато не согласны с таким утверждением 22 % опрошенных. Не определились по этому вопросу 12% респондентов.

Украина заняла 27 место в мире по количеству миллиардеров

По количеству долларовых миллиардеров Украина оказалась на 27 позиции мирового рейтинга, расположившись между Египтом и Чили. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Перепись миллиардеров 2013», который был проведен экспертами международной компании Wealth - X, которая исследует жизнь богатых людей современности, совместно со швейцарским финансовым конгломератом UBS.

Украина попала в тройку самых бедных стран Европы

Беларусь, Украина и Молдова заняли последние места в рейтинге покупательной способности населения. Экспертами принималось во внимание, сколько средств получает каждый житель страны в течение года после выплаты всех налогов. Предполагалось также, что из этой суммы необходимо уплатить также коммунальные услуги, общественный транспорт, покупку продуктов питания и другие жизненные потребности.

Нафтогаз рассчитался с Газпромом за октябрь

"Нафтогаз Украины" рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в октябре, сообщил в понедельник министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. "Оплатили. Скажу 20 ноября, когда точные данные все соберем, но заплатили", - ответил Ставицкий на вопрос, какой объем "Нафтогаз" импортировал в октябре и на какую сумму.

МВД планирует ограничить скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч

Министерство внутренних дел Украины планирует разработать изменения в Правила дорожного движения на 2014 год, в частности, ограничить скорость движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 километров в час.

Украина увеличила поставки газа из Польши, но сократила из Венгрии

Суточные поставки газа в Украину через польскую газотранспортную систему с конца прошлой недели увеличились почти на 60 %, тогда как закупка газа на венгерском рынке сократилась более чем в два раза.

Украина уже третий день не покупает российский газ - управление ТЭК РФ

Украина с 9 ноября прекратила закупку природного газа у российского энергетического монополиста компании «Газпром». Прекращение закупок произошло при том, что в начале месяца Украина покупала газ на уровне 9-10 млн. куб. м в сутки, что более чем в десять раз меньше среднесуточных объемов поставок.

ГПУ подозревает Власенко в неоднократном избиении экс-жены

Сегодня, 11 ноября, лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил об аресте Власенко Генпрокуратурой. Позже член фракции " Батькивщина" Андрей Кожемякин уточнил, что защитник Тимошенко не арестован, а находится на допросе в Главном следственном управлении Генпрокуратуры. В свою очередь в ГПУ сообщили, что Власенко подозревается в нанесении умышленных телесных повреждений бывшей жене Наталии Окунской.

Украинское автопроизводство с начала года упало почти вдвое

За 10 месяцев 2013 года в Украине произведено 38 тыс. 249 автотранспортных средств, что на 43 % меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины. Среди них легковых автомобилей изготовлено 34918 шт. (-43,2 %), коммерческих - 1551 шт. (-43,3 %) и автобусов - 1780 шт. (-37,6 %).

Со вторника очереди из фур могут выстроиться по всей границе с Россией

С 12 ноября 2013 года на всей российско-украинской государственной границе таможенными органами России начнется реализация мероприятий по обеспечению соблюдения транзита товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. Об этом сообщает пресс-служба украинской Госпогранслужбы. Ранее такие нововведения были внедрены в пунктах пропуска на границе России с Украиной в рамках Луганской и Донецкой областей.