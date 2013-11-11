ГПУ подозревает Власенко в неоднократном избиении экс-жены

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

“Сергею Власенко вручено сообщение о подозрении в неоднократном совершении насильственных действий физического характера по отношению к его бывшей жене Окунской”, - сказали в Генпрокуратуре, отметив, что в настоящее время продолжаются следственные действия.

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В то же время относительно якобы избрания Власенко меры пресечения в пресс-службе ГПУ ничего неизвестно.