ГПУ подозревает Власенко в неоднократном избиении экс-жены
16:45, 11 ноября 2013Политика
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Защитнику экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергею Власенко вручено сообщение о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий к бывшей жене Наталии Окунской.
ГПУ вручила Власенко сообщение о подозрении в избиении Окунской
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
“Сергею Власенко вручено сообщение о подозрении в неоднократном совершении насильственных действий физического характера по отношению к его бывшей жене Окунской”, - сказали в Генпрокуратуре, отметив, что в настоящее время продолжаются следственные действия.
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В то же время относительно якобы избрания Власенко меры пресечения в пресс-службе ГПУ ничего неизвестно.
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