Украина увеличила поставки газа из Польши, но сократила из Венгрии

Об этом свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем Польши и Венгрии.

По данным польской компании Gaz System, суточные поставки газа из Польши на выходных достигли рекордных с начала года 4,7 млн кубометров.

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По данным венгерской компании FGSZ Ltd, в прошедшие выходные суточные поставки природного газа с территории Венгрии сократились до 3,9 млн кубометров, в то время как в конце октября суточные поставки составляли в среднем 8,5 млн кубометров.

Согласно данным польского оператора, с ноября прошлого года до конца октября текущего года в Украину через Польшу поставлено около 800 млн кубометров газа, или в среднем около 2,3 млн кубометров в сутки.

Как сообщал УНИАН, поставки газа в Украину через Польшу со среды, 6 ноября, увеличились более чем вдвое до около 3 млн кубометров в сутки в сравнении с поставками в начале текущего месяца.

Сегодня ряд СМИ сообщили, что "Нафтогаз Украины" с пятницы, 8 ноября, полностью прекратил закупки газа у своего главного поставщика "Газпрома".

Польша стала первой страной, через которую Украина начала покупать газ из Европы, заявляя, что он обходится ей дешевле, чем по прямому контракту с "Газпромом". Транспортируемый через Польшу газ "Нафтогаз" покупает у немецкого RWE. В конце октября польская PGNIG заявила о начале тестовых поставок газа по контракту с украинской частной компанией "ДТЭК Трейдинг".

Украина в октябре 2013 года сократила импорт природного газа из Венгрии по сравнению с предыдущим месяцем на 7% — до 222,1 млн куб. м с 238,184 млн куб. м

По данным "Укртрансгаза", за первые десять месяцев текущего года Украина сократила импорт газа на 16% - до 23,3 млрд кубометров, или в среднем до 77 млн кубометров в сутки.