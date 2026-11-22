У России и "Газпрома" недостаточно имущества в Финляндии, которое можно было бы арестовать и продать.

Финляндия пытается взыскать с России и "Газпрома" более 25 млрд евро. Требования основаны на трех решениях международных арбитражных судов о возмещении ущерба. Об этом пишет Yle.

Крупнейшее отдельное требование предъявлено компании "Газпром экспорт" - около 16,4 млрд евро. Оно связано с прекращением поставок газа немецкой энергетической компании Uniper и другим европейским компаниям в 2022 году.

Еще почти 10 млрд евро пытаются взыскать с российского государства по двум делам.

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Первое связано с нефтяной компанией "ЮКОС". Люксембургская Yukos Capital требует около 4,3 млрд евро за незаконное изъятие инвестиций в начале 2000-х годов. Основание - решение международного арбитража от 2021 года.

Второе дело касается украинской компании "Нафтогаз". Она пытается взыскать 4,9 млрд евро по решению арбитража в Гааге от 2023 года, который обязал Россию возместить компании ущерб.

"У России и "Газпрома" недостаточно имущества в Финляндии, которое можно было бы арестовать и продать. Для полного взыскания должникам пришлось бы перевести в страну значительные активы, что маловероятно", - пишет издание.

В Финляндии уже арестовали российское имущество стоимостью в десятки миллионов евро. Речь в основном о недвижимости, акциях жилищных компаний и денежных средствах. Ареста добились украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" и ее дочерние компании.

Однако в начале ноября Апелляционный суд Хельсинки приостановил новые аресты. Это произошло после сентябрьского решения Апелляционного арбитражного суда в Гааге, который постановил, что арбитраж не имел полномочий в отношении большей части требований. Ранее наложенные аресты пока остаются в силе.

Россия оспаривает решения о выплате компенсаций и их исполнение в судах Финляндии и других стран.

Российские энергоносители

Согласно ответу Еврокомиссии на запрос депутата Европарламента Моритца Кёрнера, страны-члены Евросоюза с 2022 года выделили на поддержку Украины в общей сложности около 231,5 миллиарда евро. За этот же период из ЕС в Россию поступило 232,05 миллиарда евро, в том числе на оплату газа.

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