Американский лидер также высоко оценил усилия первой леди США Мелании Трамп в отношениях между Москвой и Киевом.

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке более масштабного перемирия между Россией и Украиной.

В интервью Fox News он рассказал, что Вашингтон работает над расширением гуманитарных договорённостей после успешной эвакуации людей из оккупированных Олешек Херсонской области.

"Это было прекрасно. Это было перемирие. Людей эвакуировали из городов и населённых пунктов, что, вероятно, спасло им жизни. Сейчас мы делаем более масштабную версию этого", - отметил Трамп.

Видео дня

Американский лидер также высоко оценил усилия первой леди США Мелании Трамп в отношениях между Москвой и Киевом.

Позже Трамп опубликовал серию фотографий со встреч с главой КНР Си Цзиньпином и российским президентом РФ Владимиром Путиным, одной из фотографий с главой Кремля он дал заглавие "Мой друг".

Возможность перемирия между Украиной и РФ

Ранее первая леди США Мелания Трамп надеется, что Украина и Россия смогут договориться о новом прекращении огня к Рождеству.

Когда её спросили о рождественском желании, Мелания подчеркнула, что хотела бы мира во всём мире. Кроме того, она упомянула о войне РФ против Украины и выразила надежду на новое прекращение боевых действий.

Вас также могут заинтересовать новости: