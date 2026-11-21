Россияне ежедневно теряют более тысячи солдат.

Россия несет настолько значительные потери в войне против Украины, что они уже превышают количество новобранцев, которых российская армия привлекает ежемесячно. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью Fox News.

По словам американского дипломата, нынешние темпы потерь делают боевые действия всё более сложными для Москвы. Он привел данные, согласно которым Россия ежемесячно набирает от 20 до 25 тысяч новых военнослужащих, тогда как число погибших за тот же период составляет от 30 до 35 тысяч.

Он также сравнил нынешние российские потери с историческими военными кампаниями, отметив, что их масштабы приближаются к потерям СССР во Второй мировой войне.

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"Это в геометрической прогрессии больше, чем они потеряли в Афганистане, и приближается к тем потерям, которые они несли во Второй мировой войне – тысяча в день. Это просто недопустимо", – заявил Уолтц.

Дипломат считает, что обе страны уже истощены длительными боевыми действиями, и продолжение войны не имеет перспектив.

"Эту войну невозможно выиграть военным путем. Она должна завершиться дипломатическим путем", – подытожил американский посол.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российские войска используют небольшие пехотные группы, которые пытаются незаметно проникать вглубь украинской обороны, избегая прямых боев. Целью таких действий является не только продвижение вперед, но и провоцирование украинских контратак, чтобы наносить потери с помощью беспилотников. Однако долгосрочная эффективность этой тактики остается под вопросом, а потери от нее огромны.

Также мы сообщали, что во время секретной операции "Медвежий капкан" на севере Харьковской области ВСУ сорвали попытку российских войск окружить украинскую группировку в районе Ольховатки. Несмотря на заявления российского командования о якобы успешном "котле" и разгроме украинских сил, украинские войска перешли в контрнаступление, стабилизировали ситуацию и ликвидировали российский выступ.

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