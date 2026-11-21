Глава государства назвал 15 населённых пунктов, среди которых есть как села, так и города.

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил временно оккупированные населенные пункты Херсонской и Запорожской областей, где Украина хочет провести гуманитарные миссии, как это ранее было реализовано в городе Олешки. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

В частности, у президента спросили, обсуждали ли с американской стороной предложение Украины провести гуманитарные операции, как это было сделано в оккупированных Олешках, еще в 10 населенных пунктах на временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожской области.

Как сообщил Зеленский, гуманитарные миссии были подробно обсуждены с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, в том числе в отношении количества людей, которых можно эвакуировать.

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"И сегодня еще раз подтвердили список", – отметил президент.

По словам главы государства, были рассмотрены имеющиеся наработки по этому поводу.

Вместе с тем обновленный список с перечнем населенных пунктов для проведения гуманитарных миссий был передан американской стороне и омбудсмену.

В частности, в Херсонской области Украина предлагает провести гуманитарные миссии в таких населенных пунктах, как Раденск, Костогризово, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Новая Збурьевка, Гладковка, Великие Копани, Кардашинка и Великая Кардашинка.

А в Запорожской области – Маячка, Златополь, Днепрорудное, Каменское, Верхняя Криница и Васильевка.

Зеленский сказал, что этот список будет обновляться и дорабатываться.

Операция в Олешках – главные новости

Как сообщал УНИАН, из-за российской оккупации в городе Олешки возникла гуманитарная катастрофа. Для спасения людей при посредничестве США было достигнуто соглашение о проведении гуманитарной миссии и эвакуации населения. С этой целью в конце октября на 5 суток, 19 часов и 59 минут было объявлено локальное перемирие.

В то же время российские захватчики воспользовались режимом прекращения огня во время гуманитарной миссии в оккупированных Олешках и перебросили на левобережье Херсонской области более тысячи военных.

Вместе с тем первая леди США Мелания Трамп надеется, что Украина и Россия смогут договориться о новом прекращении огня до Рождества.

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