Яценюк: Власенко арестовали

15:29, 11 ноября 2013
Политика
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Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко арестовали

Власенко написал Яценюку СМС с уведомлением об аресте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

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Яценюк сказал: “Только что пришла СМС от Власенко, что его арестовали в Генеральной прокуратуре”.

Яценюк призвал членов комитета выяснить эту ситуацию и причины ареста.

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