Яценюк: Власенко арестовали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

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Яценюк сказал: “Только что пришла СМС от Власенко, что его арестовали в Генеральной прокуратуре”.

Яценюк призвал членов комитета выяснить эту ситуацию и причины ареста.