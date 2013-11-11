Яценюк: Власенко арестовали
15:29, 11 ноября 2013Политика
3349 0
Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко арестовали
Власенко написал Яценюку СМС с уведомлением об аресте
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
По теме: Власенко заплатил алименты - Окунская
Яценюк сказал: “Только что пришла СМС от Власенко, что его арестовали в Генеральной прокуратуре”.
Яценюк призвал членов комитета выяснить эту ситуацию и причины ареста.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter