Украинское автопроизводство с начала года упало почти вдвое

За 10 месяцев 2013 года в Украине произведено 38 тыс. 249 автотранспортных средств, что на 43% меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины.

Среди них легковых автомобилей изготовлено 34 918 шт. (-43,2%), Коммерческих - 1 551 шт. (-43,3%) и автобусов - 1 780 шт. (-37,6%).

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По предварительным данным ассоциации "Укравтопром", в октябре 2013 года в Украине было произведено 5 тыс. 372 автотранспортных средств, что на 41,6% больше, чем в сентябре, и на 24,2% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Производство легковых автомобилей в октябре составило 4 911 единиц (на 45% больше, чем месяц назад, но на 25% меньше октября 2012).

Объемы выпуска коммерческих автомобилей составили 217 единиц (на 10,2% больше, чем в сентябре, и на 16,7 больше, чем в октябре 2012 г.).

Октябрьский результат автобусного производства зафиксирован на отметке 244 единиц, что на 15% больше, чем в предыдущем месяце, но почти на 31% меньше показателя октября прошлого года.