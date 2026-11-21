Европейская разведка назвала последнюю атаку, вероятно, самой успешной за всё время операций против переправы и предупредила, что её восстановление может занять несколько месяцев.

Украинские атаки на Керченский мост могли нанести серьезный удар по военной логистике России и затруднить снабжение оккупационных войск в Крыму. По оценке европейской разведки, последний удар, нанесенный после длительной кампании против российских систем противовоздушной обороны, радаров и радиоэлектронной борьбы, вероятно, стал самым успешным за все время атак на переправу.

Об этом говорится в оценке европейской разведки от 18 ноября, пишет Fox News. Бывший Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал в отставке Филип Бридлав заявил, что повреждение моста может существенно ограничить возможности Москвы по снабжению своих войск на полуострове.

"Россияне чрезвычайно ограничены в том, как они доставляют грузы в Крым, и перекрытие Керченского моста серьезно, очень сильно подорвет их способность снабжать Крым", – сказал Бридлав.

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Украинские удары повредили автомобильную и железнодорожную части Керченского моста

17 ноября украинские ракеты и беспилотники атаковали Керченский мост, соединяющий Краснодарский край России с оккупированным Крымом. В результате удара значительная часть автомобильного полотна обрушилась в Керченский пролив, также были повреждены прилегающие железнодорожные пути.

Мост, открытый Владимиром Путиным в 2018 году, является одним из важнейших инфраструктурных объектов России. Он обеспечивал транспортное сообщение с оккупированным полуостровом и в то же время стал символом российской аннексии Крыма в 2014 году.

Как отмечается в оценке европейской разведки, основному удару предшествовала многонедельная украинская операция, направленная на ослабление российской обороны вокруг переправы.

Уже 19 ноября Украина вновь атаковала железнодорожную инфраструктуру, временно остановив движение поездов. Таким образом, за четыре дня произошло три атаки, которые нарушили одно из самых прямых транспортных сообщений России с Крымом.

России придется перенаправлять военные грузы через оккупированный юг Украины

У Москвы есть альтернативный сухопутный коридор через оккупированные территории юга Украины. Однако, по оценке европейской разведки, перенаправление дополнительных военных грузов по этому маршруту создает новые риски для российской логистики.

Среди возможных последствий называют увеличение времени перевозок, угрозу атак украинских беспилотников и дополнительную нагрузку на другую транспортную инфраструктуру.

Бридлав подчеркнул, что украинскую кампанию следует рассматривать не просто как попытку разрушить российский символ, а как часть более широкой стратегии ослабления военных позиций Москвы в Крыму.

Он также обратил внимание на успехи Украины в борьбе с российским Черноморским флотом. По его словам, несмотря на отсутствие крупных традиционных военных кораблей, Украина использовала морские и воздушные беспилотники, чтобы оттеснить российские силы в северной части Черного моря.

Европейская разведка предупреждает, что полноценное восстановление Керченского моста может затянуться на месяцы. Ограниченное автомобильное движение потенциально удастся возобновить в течение нескольких недель, однако замена разрушенного участка потребует гораздо больше времени. Дальнейшие украинские удары могут затянуть ремонт.

Кроме того, повреждения в районе Керч-Еникальского канала могут повлиять на судоходство между Черным и Азовским морями.

Европейская разведка предупреждает о подготовке России к зимнему наступлению

Несмотря на успехи Украины в ударах по Керченскому мосту, источник в европейской разведке, знакомый с российскими стратегическими оценками, высказал пессимистический прогноз относительно дальнейшего хода войны.

"Это имеет скорее символическое значение, но также логистика сейчас парализована", – сообщил источник Fox News, описывая непосредственные последствия атак.

В то же время собеседник издания предупредил, что Москва готовится усилить зимнее наступление и может использовать переговоры с США для усиления политического давления на Киев:

"Общая тенденция не благоприятна для Украины".

По его словам, Россия рассчитывает поддерживать военное давление достаточно долго, чтобы заставить Украину согласиться на территориальные уступки, особенно на востоке.

"Они твердо убеждены, что к весне украинцы сдадутся", – сказал собеседник издания, описывая ожидания Москвы.

Прогноз Бридлава

Филип Бридлав не согласился с оценкой, что Россия получает военное преимущество. По его мнению, ситуация на поле боя постепенно складывается против Москвы:

"В военном плане ситуация складывается не в пользу России".

Он утверждает, что российские войска несут значительные потери, но не добиваются соответствующих территориальных успехов. По словам Бридлава, потери России в течение последних месяцев были чрезвычайно высокими, тогда как ее продвижение на фронте остается ограниченным.

В то же время генерал признал, что военные результаты не обязательно автоматически превращаются в дипломатические преимущества. Изменение подхода Вашингтона к переговорам может укрепить позиции Путина, даже если российская армия сталкивается с трудностями на поле боя.

Путин угрожал местью за удары по мостам: что известно

После атак на переправы Владимир Путин угрожал Украине ответом. В пятницу Россия осуществила массированный ракетный и беспилотный обстрел украинских городов. По данным украинских властей, в результате ударов погибли по меньшей мере восемь человек.

Атака произошла через несколько часов после появления Путина вместе с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите в Китае. Вашингтон тем временем продолжал прилагать усилия по продвижению мирных переговоров между Украиной и Россией.

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